El valor de la propiedad en Colorado aumentó considerablemente durante la pandemia, causando un alza en la deuda de impuestos sobre bienes inmuebles del próximo año.

La Propuesta HH mitigaría esos elevados impuestos inmobiliarios en Colorado al menos por los siguientes 10 años. También haría crecer el presupuesto estatal, pondría nuevos límites al gasto de los gobiernos locales y modificaría la forma en que se distribuyen los reembolsos a los contribuyentes.

En resumen, la Propuesta HH limitaría el aumento de los impuestos sobre la propiedad de los habitantes de Colorado cada año en cientos de millones de dólares, si no es que, en más de 1 billón. Pero con el tiempo, los habitantes de Colorado podrían obtener menos billones en reembolsos de impuestos a medida que el gobierno estatal redirige esos dólares a las escuelas y otras agencias locales.

Esto es lo que necesita saber sobre la Propuesta HH para emitir su voto sobre ella:

Cuál sería la ayuda fiscal a los bienes inmuebles

La Propuesta HH no reduciría los impuestos sobre bienes inmuebles de los habitantes de Colorado por debajo de lo que pagan actualmente. Simplemente limitaría el aumento de los impuestos sobre bienes inmuebles a partir del año fiscal 2023 para lo que se debe en 2024 y continuaría esa reducción hasta por lo menos el año fiscal 2032.

Para entender cómo funcionaría la Propuesta HH, es importante entender cómo se calculan los impuestos sobre bienes inmuebles en Colorado.

Los impuestos sobre bienes inmuebles de Colorado, que se recaudan a nivel local y financian servicios como escuelas, departamentos de bomberos y parques, se calculan multiplicando la tasa de evaluación estatal por el valor de una propiedad determinado por un evaluador del condado. Posteriormente, esa cifra se multiplica por el tipo de gravamen local.

Los impuestos sobre bienes inmuebles no están aumentando en Colorado porque la tasa de evaluación en todo el estado está aumentando o porque los gobiernos locales están aumentando sus tasas fiscales. Están subiendo porque los valores de las viviendas han aumentado en una media del 40% en todo el estado desde 2021, siendo esta la última vez que fueron evaluados.

Así es como la ayuda fiscal bajo la Propuesta HH funcionaría para los propietarios de viviendas:

La tasa de evaluación residencial se reduciría al 6.7% de 6.765% en 2023, para los impuestos adeudados en 2024, un recorte de aproximadamente el 1%. La tasa se mantendría en 6.7%, reducida de 6.976% en 2024 para los impuestos adeudados en 2025, y persistiría hasta el año fiscal 2032.

Nota: Si la Propuesta HH fracasa, la tasa de evaluación residencial subiría al 7.15% a partir del año fiscal 2025, una vez que expire una medida de ayuda fiscal a la propiedad aprobada por la legislatura en 2022.

Además de los recortes en la tasa de evaluación, los propietarios podrían eximir de impuestos los primeros $50,000 dólares del valor de su vivienda en el año fiscal 2023. Esa exención disminuiría a $40,000 dólares en el ejercicio fiscal 2024. La exención se mantendría al menos hasta el ejercicio fiscal de 2032, salvo en el caso de segundas o posteriores viviendas unifamiliares, como las propiedades de alquiler o vacacionales, que dejarían de tener derecho a ese beneficio para los impuestos adeudados a partir de 2026.

Los propietarios que deseen reclamar la exención de $40,000 dólares después de 2026 tendrían que dar fe ante los evaluadores de su condado de que se trata de su residencia principal. Mentir sobre si su casa es su residencia principal sería un delito menor Clase 2 castigado con una pena de cárcel de hasta 120 días y / o una multa de hasta $750 dólares.

Es difícil generalizar sobre cuánto un propietario individual se ahorraría con la Propuesta HH. Esto se debe a que las tasas de gravamen varían enormemente de una ciudad a otra, e incluso de un vecindario a otro, dependiendo de cómo está establecido cada uno de los más de 3,000 distritos locales del estado.

La tasa media de gravamen del estado es de unas 70 tasas de gravamen, por lo que si usted no sabe su tasa de gravamen – se puede buscar en el sitio web del evaluador de su condado – se puede utilizar ese número para tener una idea de lo que sería su ahorro.

Así es como funcionaría la Propuesta HH para las propiedades no residenciales:

Para las propiedades comerciales, la tasa de evaluación se reduciría al 27.85% hasta 2026, de una tasa del 27.9% después de que una reducción de $30,000 dólares del valor está exento de impuestos. (Si la Propuesta HH fracasa, la tasa se restablecerá al 29% en 2024 y la exención de $30,000 dólares desaparecerá). En virtud de la Propuesta HH, la tasa se mantendrá en 27.85% hasta 2026 y bajará al 27.65% en 2027 y a 26.9% en 2029. Si se produce un aumento suficientemente sustancial del valor de las propiedades, esa tasa se reduciría al 25.9% a partir de 2031.

En el caso de propiedades agrícolas y propiedades utilizadas para energías renovables, la tasa de evaluación se reduciría del 29% al 26.4% hasta el ejercicio fiscal 2032. Para las propiedades que entran en ambas clasificaciones, como las utilizadas para agrivoltaica, la tasa se reduciría al 21.9%. (La agrivoltaica es el uso de la tierra tanto para la agricultura como para la producción de electricidad a partir de energía solar).

Personal legislativo no partidista estima que las tasas de evaluación más bajas y las exenciones de valor reducirían los impuestos sobre bienes inmuebles en todo el estado por un acumulativo de $400 millones en 2024, $960 millones en 2025 y a más de $1 billón en 2026.

La exención para la vivienda de la tercera edad podría ser trasladable

Conforme a la Propuesta HH, la exención para la vivienda de la tercera edad podría ser transferida a partir de 2025 si alguien mayor de 65 años que recibe o recibió el beneficio se muda o se ha mudado.

La exención permite a las personas de 65 años o más que han sido propietarias de su residencia principal durante al menos 10 años eximir de impuestos el 50% del valor de su vivienda hasta $100,000 dólares. Pero actualmente, la exención se pierde si alguien que reclama la exención se muda de una propiedad en la que ha vivido durante una década o más, por ejemplo, a una vivienda más pequeña.

La exención de $100,000 dólares se sumaría a las demás exenciones ofrecidas bajo la Propuesta HH.

La disposición sobre veracidad fiscal de la Propuesta HH

La propuesta también impediría a muchas autoridades fiscales locales recaudar cada año más impuestos sobre bienes inmuebles por encima de la tasa de inflación sin llevar a cabo una audiencia pública y aprobar una ordenanza o resolución.

Los distritos fiscales locales que no anulen el límite deberán reducir temporalmente su tasa de gravamen o devolver a los contribuyentes los ingresos recaudados por encima del límite.

Está modelado de acuerdo a un sistema similar de Utah.

Los distritos escolares, que representan la mayor parte de la factura del impuesto sobre bienes inmuebles de los habitantes de Colorado, y las jurisdicciones autónomas estarían exentos del límite.

Compensación de los recortes a expensas de los reembolsos TABOR

Para compensar los recortes, la Propuesta HH aumentaría el límite de la Declaración de Derechos del Contribuyente estatal sobre el crecimiento y el gasto público, que se calcula en función del crecimiento anual de la población e inflación, en un adicional punto porcentual cada año.

Puede que no parezca mucho, pero se espera que el punto porcentual adicional permita al gobierno estatal gastar $2.2 billones de dólares más en el año fiscal 2031-32. Se espera que el crecimiento del tope TABOR sugerido en la Propuesta HH permita al estado quedarse con $170 millones de dólares adicionales en el año fiscal actual, que inició el 1 de julio, y $360 millones de dólares en el próximo año fiscal.

(Graphic by nonpartisan Legislative Council Staff)

Dado que todo el dinero recaudado por encima del límite debe ser reembolsado a los contribuyentes, el cambio reduciría la cantidad de dinero disponible para reembolsos en los años en que se supere el límite. También puede impedir que se supere el límite, lo que supondría que no habría devoluciones.

Los ingresos adicionales que se obtendrían aumentando el tope se distribuirían entre las administraciones locales, principalmente en escuelas, para compensar todo o parte del dinero que habrían recibido si la Propuesta HH no hubiera frenado el aumento de los impuestos sobre bienes inmuebles en todo el estado.

Así es como se distribuiría el dinero:

Las escuelas serían reembolsadas por todos los ingresos perdidos debido a las reducciones en la Propuesta HH.

Los departamentos de ambulancias, bomberos y salud recibirían un reembolso completo por sus reducciones de ingresos hasta que los valores catastrales de sus zonas aumentarán más de un 20% por encima de los niveles de 2022. Una vez alcanzado ese umbral, el estado sólo reembolsará la mitad del financiamiento perdido.

El resto de los departamentos locales financiados con impuestos sobre bienes inmuebles recibirían un reembolso completo hasta que los valores catastrales de su zona aumentarán más de un 20% por encima de sus niveles de 2022, momento en que se detendrían los reembolsos del estado. (En 2023, sin embargo, todos los departamentos recibirán el reembolso de las reducciones del impuesto sobre bienes inmuebles adoptadas por separado por la legislatura en 2022, incluso si sus valores de propiedad crecen más de un 20%).

Los gobiernos de los condados con más de 300,000 habitantes sólo recibirán un reembolso parcial, a menos que el valor catastral de sus zonas aumente por menos de un 10%.

Si hay dinero excedente una vez efectuados los pagos a las escuelas y distritos locales, se enviará al fondo estatal de educación para que sirva como fondo de reserva en caso de una futura recesión económica. Sin embargo, si el tope TABOR no se supera en un año determinado lo suficiente como para cubrir los gastos de las escuelas, los demás departamentos afectados por la ayuda de la Propuesta HH quedarían excluidos de los reembolsos.

Se espera que el tope TABOR se exceda en más de lo suficiente para cubrir los reembolsos en al menos los próximos tres años fiscales.

Incluso con los reembolsos, el personal legislativo no partidista estima que la Propuesta HH costará a los distritos locales al menos $240 millones de dólares en 2024, $510 millones de dólares en 2025 y $650 millones de dólares en 2026.

Por último, la Propuesta HH reservaría hasta $20 millones de dólares cada año para un programa estatal de ayuda a los arrendatarios. Esos dólares se destinarían a ayudar a los arrendatarios a hacer frente a cualquier aumento de impuestos sobre bienes inmuebles que sus propietarios les transfieran.

La Propuesta HH afectaría tus reembolsos TABOR de otra manera

De ser aprobada la Propuesta HH, se activaría un proyecto de ley que los legisladores estatales aprobaron en las últimas horas de la sesión legislativa de 2023 para cambiar la forma en que se distribuyen los reembolsos TABOR el próximo año por los más de $3 billones en ingresos por encima del límite de TABOR recaudados durante el año fiscal 2022-23, el cual terminó el 30 de junio.

Bajo el sistema estándar, los reembolsos se distribuyen sobre la base de seis niveles de ingresos, en el que los de mayores ingresos reciben reembolsos más grandes (alrededor de $1,850 para los declarantes individuales en los niveles superiores) y los ingresos más bajos que reciben menos (alrededor de $580 para los declarantes individuales en los niveles más bajos). Sin embargo, si se aprueba la Propuesta HH, todos los contribuyentes de Colorado recibirían cheques de 832 dólares durante un año, independientemente de sus ingresos.

Las cantidades se duplican para los declarantes conjuntos. Las sumas exactas aún podrían cambiar ligeramente dependiendo de los métodos de contabilidad del estado para los ingresos fiscales recaudados en el año fiscal 2022-23, que terminó el 30 de junio y en el que se basan los reembolsos TABOR. Los cheques serán enviados el próximo año después de que la gente presente sus declaraciones de impuestos 2023.

Si usted gana $99,000 o menos – el cual es el 62% de los contribuyentes de Colorado – su reembolso TABOR será mayor si se aprueba la Propuesta HH. Si usted gana más de $99,000, su reembolso será mucho menor. Los cheques se enviarán en abril después de que las personas presenten sus declaración de impuestos de 2023.

This chart breaks down how big your refund would be whether Proposition HH passes:

*Note: The numbers here are different than the ones in the state ballot guide — also known as the blue book — because the amounts changed after the guide was printed. These reflect the most up-to-date refund estimates from nonpartisan Legislative Council Staff.

¿La Propuesta HH realmente me ahorrará dinero?

El impacto exacto en su bolsillo depende de cuánto dinero gana, si usted es dueño de una casa, cuánto vale esa casa y donde vive usted. También depende de si sus autoridades fiscales locales votan a favor de superar el nuevo tope inflacionista de los ingresos por impuestos sobre bienes inmuebles. Otros distritos locales pueden recortar temporalmente las tasas de gravamen para proporcionar un alivio fiscal adicional.

Si usted es un ciudadano adinerado y propietario de una vivienda, la iniciativa puede costarle mucho más dinero en su primer año. Esto se debe a que mientras los impuestos de su propiedad disminuirían, la cantidad de reembolso TABOR que recibirá en 2024 se reduciría.

Si usted está en el nivel superior y es un declarante conjunto – ganando más de $278,000, que es el 7% de los contribuyentes de Colorado – esa reducción de los reembolsos TABOR será de unos $2,000. La ayuda fiscal sobre bienes inmuebles que reciba durante los 10 años de la medida, junto con la reducción a largo plazo en los reembolsos TABOR porque el tope TABOR está siendo elevado, puede no compensar esa pérdida inicial.

Si usted es un coloradense que gana $99,000 o menos y no es dueño de una casa, obtendrá un mayor reembolso TABOR bajo la Propuesta HH en el primer año que la medida entre en vigor. Dicho esto, sus reembolsos se reducirán en los próximos nueve años.

The nonpartisan Legislative Council Staff created this calculator to help you determine how Proposition HH would affect your wallet: https://hhcalc.apps.coleg.gov/calculators



Note that your actual property taxes may be lower — and thus your savings higher — than what the calculator shows. That’s because the calculator doesn’t account for the truth-in-taxation provision in Proposition HH. It assumes that local governments won’t override the inflation limit.

¿Qué sucederá cuando pasen los 10 años?

La propuesta HH expira a los 10 años, pero el poder legislativo puede prorrogarla indefinidamente con el voto de una mayoría simple.

¿Quién apoya y quién se opone a la medida por votación?

La Propuesta HH fue colocada en la boleta electoral por el Proyecto de Ley del Senado 303, legislación que fue redactada por los demócratas en la legislatura con el aporte de la oficina del gobernador Jared Polis. Los republicanos en la casa de representantes lucharon contra el proyecto de ley, argumentando que cualquier ayuda fiscal sobre bienes inmuebles no debe estar vinculada a ningún cambio TABOR.

Property Tax Relief Now es el grupo que apoya la Propuesta HH. Había recaudado más de $1.1 millones hasta el 27 de septiembre, gran parte de ello proveniente de un grupo educativo y un sindicato nacional de maestros.

Education Reform Now Advocacy Inc. ha dado $300,000 dólares a Property Tax Relief Now, mientras que la National Education Association, un sindicato nacional de profesores, ha dado al comité $200,000 dólares. La Asociación de Educación de Colorado, el mayor sindicato de profesores del estado, ha donado $50,000 dólares.

Boldly Forward Colorado, una organización sin fines de lucro asociada a Polis, ha dado casi $70,000 a Property Tax Relief Now, mientras que Gary Advocacy LLC, un grupo filantrópico local, ha dado $250,000. El comité también ha recibido $100,000 del filántropo y donante demócrata de Colorado Pat Stryker y $60,000 de Sixteen Thirty Fund, una organización nacional político liberal sin fines de lucro .

El Colorado Sun se refiere a Sixteen Thirty Fund y Education Reform Now Advocacy como grupos de dinero negro porque, como organizaciones políticas sin fines de lucro, no tienen que revelar el nombre de sus donantes.

No on HH es el grupo con bolsillos más grandes que lucha contra la medida electoral. Hasta el 27 de septiembre había recaudado más de $1.5 millones de dólares. Casi todo su dinero ha venido de dos organizaciones políticas conservadoras sin fines de lucro – también conocidos como grupos de dinero negro.

Advance Colorado Action ha donado $1 millón de dólares a No on HH, mientras que Defend Colorado ha dado $500,000 dólares al comité.

La filial en Colorado de Americans for Prosperity, un grupo conservador nacional de dinero negro, creó un comité para luchar contra la Propuesta HH que ha gastado más de $200,000 dólares en la lucha contra la medida hasta el momento.

A la medida se oponen la Colorado Municipal League, Colorado Counties, Inc. y la Special District Association of Colorado, la cual representa gobiernos locales de todo el estado, así como la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Colorado y la filial estatal de la Federación Nacional de Empresas Independientes.

La Propuesta HH cuenta con el apoyo de AARP Colorado, la Asociación de Juntas Escolares de Colorado, los Bomberos Profesionales de Colorado y Colorado Concern, una organización sin fines de lucro formada por directores ejecutivos del estado.